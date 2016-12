Nordlichter in Finnland. Markus Killi war gerade dabei den Müll herauszubringen, als er das Naturschauspiel am Himmel entdeckte. Schnell rannte er zurück ins Haus und schnappte seine Kamera. Das Ergebnis hatte Killi ins Internet gestellt. Viele Nutzer haben ihn daraufhin gefragt, ob die Aufnahmen in Zeitraffer seien. Killi versicherte: Alles ist in Echtzeit. In Finnland erscheinen Polarlichter an etwa 200 Nächten pro Jahr. Besonders in der Region Finnisch-Lappland. Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in den oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dabei wird Licht freigesetzt.