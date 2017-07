Hochwasser in Goslar: "Wir sind hier komplett abgesoffen"

Regen fällt am Donnerstag nicht mehr auf Goslar, doch die Fluten haben unübersehbare Spuren in der Unesco-Welterbestadt hinterlassen. Die heftigen Niederschläge haben die kleinen Flüsschen in Goslar in reißende Ströme verwandelt. Überall gibt es Schäden zu beseitigen. Einige Häuser standen auch am Donnerstag noch voll Wasser. Bei anderen sollen Sandsäcke vor den schlammbraunen Fluten schützen. Hier hat bereits das große Aufräumen begonnen. Aus dem 1. Stock gibt es noch einiges zu retten. Im Erdgeschoss des Hauses sieht es dagegen weniger gut aus. Gegen acht Uhr musste Detlef Maus den Kampf gegen das Hochwasser aufgeben. "Wir sind komplett abgesoffen", sagt er. "Das Wasser steht jetzt oder stand gut 1,30 Meter im Haus. Alles ist jetzt im ganzen Erdgeschoss durcheinander, verwüstet, kaputt, kann dann in die Container rein. Und jetzt können wir nur hoffen, dass die Versicherung kommt und ohne Probleme das Ganze dann abwickelt." Immer wieder hätten sie das denkmalgeschützte Haus in den letzten Jahren saniert, sagt Maus. Jetzt sei erst mal alles kaputt. "Und jetzt muss erst mal geprüft werden, was getan werden muss und wie. Wie man sieht, Nachbarn fassen da mit an. Wir werden uns gegenseitig unterstützen müssen, Freunde werden kommen, ohne dem geht es nicht." Die tagelangen, teils extrem starken Regenfälle hatten in zahlreichen Gemeinden Niedersachsens für Überschwemmungen gesorgt. In Hildesheim-Itzum kämpften die Menschen am Donnerstag ebenfalls noch gegen die Wassermassen. Bei einigen lagen die Nerven blank. "Das ist das Schlimmste, dass man pro Person nur 20 Säcke bekommt, nur 20 beschissene Säcke. Entschuldigung, es tut mir leid, aber wir sind gerade mal auf dem Weg, loszufahren mit dem Transporter, um eventuell noch ein paar Säcke zu bekommen Doch Rettung naht - und der Anwohner kann aufatmen. "Sie sehen, ich lächle, ja, Gott sei Dank; ja, haben drauf gewartet, das ging ziemlich schnell, zwei Lkws, und jetzt sind wir mit dem Traktor hinterher gefahren und Hänger, alles gut, und wir hoffen, es bringt auch was." Einen Wettlauf gegen die Zeit liefern sich auch die Menschen in Braunschweig. Die Stadt bereitete sich am Donnerstag auf die drohenden Fluten vor. Dort wird der Höhepunkt des Hochwassers am frühen Abend erwartet.