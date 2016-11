Dass es eine lange Nacht werden würde, war klar für die Besucher der US-Wahlpartys in Berlin. Aber mit so einem Abstimmungskrimi hatten wohl nicht alle gerechnet. Donald Trump oder Hillary Clinton - für beide galt die magische Zielmarke: 270 Stimmen der Wahlmänner und -frauen zu gewinnen, wie US-Botschafter John B. Emerson auf der Party der Bertelsmannstiftung noch mal erklärte. Im Aspen Institute in Berlin verfolgten die Gäste ebenfalls gespannt, wer welchen Bundesstaat für sich entscheiden konnte. Oft hieß es: zu früh oder zu knapp für eine Entscheidung. Im Lauf der Nacht konnte Trump aber wichtige Swing States wie Ohio, Florida oder North Carolina für sich gewinnen. Lange Gesichter bei Clinton-Anhängern in Berlin. "Naja, nach meinem Sinne wäre natürlich, dass Hillary gewinnt und im Moment sieht es ja so aus, als liege Trump in den Swing States knapp vorne, aber wie die Moderatoren immer wieder sagen: too close to call, also, das kann sich jederzeit noch umändern, sobald ein anderer Wahlbezirk hinzukommt, wo wieder anders ausgezählt wird." "Ich meine, Hillary ist immerhin eine fähige Politikerin und eine fähige Person und Donald Trump ist eher ...ähm. Ich weiß nicht, ob es geplant ist, aber er ist auf jeden Fall, glaube ich, kein fähiger Staatsmann. In den Umfragen vor der Wahl hatte Clinton deutlich in Führung gelegen