Dass es bei der TSG Hoffenheim derzeit in der Bundesliga so gut läuft, wird vor allem ihm gutgeschrieben: Trainer Julian Nagelsmann, 29 Jahre alt. Und derzeit mit seiner Mannschaft überaus erfolgreich. Nach neun Spieltagen stehen die Hoffenheimer ziemlich überraschend auf dem dritten Tabellenplatz und haben noch kein Spiel verloren. Zuletzt gab es fünf Siege in Folge. Grund genug also, mit breiter Brust zum deutschen Rekordmeister nach München zu fahren. Nagelsmann ist zuversichtlich, dass sein Team die großen Bayern ärgern kann. "Ja, ich bin schon ein bisschen optimistischer. Ich glaube, ein großer Schlüssel ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir schon Vertrauen entwickelt haben, auch aufgrund der Ergebnisse, die, das eine Mal ein bisschen glücklicher als andere, aber insgesamt nicht nur auf Glück basierend, sondern schon auf eine gute Leistung basierend, zustande kamen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel gegen Bayern München, dass man auch Vertrauen hat in seine eigene Leistung. Dass sie sicherlich die beste Fußball spielende Mannschaft sind in Deutschland, das ist, glaube ich, jedem klar und ist auch jedem meiner Spieler klar. Und trotzdem brauchst du Vertrauen in Deine eigenen Leistung. Wenn Du da nur hinfährst und vor Angst erstarrst, dann ist das Ergebnis so, wie bei fast allen anderen Spielen, wenn Bayern beteiligt ist, nämlich mit einer Niederlage für den Gegner." Angesichts der zuletzt gezeigten Leistungen sind auch die Hoffenheimer Fans optimistisch. "Es wird spannend, mit Sicherheit. Ich glaube, es wird einer der schwierigsten Spiele werden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch da noch ein paar Punkte holen könnten." "Also, ich denke, dass Hoffenheim ganz klar 2:1 gewinnt, weil Bayern grad auch nicht ganz so stark ist und, ja, hoffe mal auf Hoffenheim." Bayern München war unter der Woche bereits in der Champions League aktiv. Am Dienstagabend gewannen die Münchener in Eindhoven mit 2:1. Und lösten damit vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale in der Königsklasse. Möglich, dass Trainer Ancelotti wieder ordentlich rotieren lässt und einigen Stars eine Pause gönnen wird. Dass Hoffenheim derzeit gut drauf ist, wird sich aber sicher auch in München herumgesprochen haben.