Hunderte Clowns bringen Mexico City zum Lachen

Buntes Treiben in Mexico City. Rund 450 Clowns zogen am Mittwoch durch die Straßen, um für ihre Kunst zu werben. "Clowns sind auf fast jedem Event unverzichtbar. Warum? Weil wir sie zu einem Genuss machen. Wir bringen die Menschen zum Lachen." "Es ist toll, kleine Kinder lachen zu sehen, und wenn sie sagen: Wow, das ist so cool! Das berührt mein Herz." "Wir Clowns helfen Menschen, ihre Probleme einen Augenblick lang zu vergessen. Wir heitern sowohl Kinder, als auch Erwachsene auf." Clowns aus Peru, Nicaragua, Ecuador und zahlreichen anderen Ländern präsentieren bei der International Clown Convention ihre Talente und tauschten Ideen aus. Während der viertägigen Versammlung besuchen die Clowns auch Seminare und Workshops. So können die Spaßvögel sich über die neusten Trends, die besten Kostüme und das schillernste Make-up informieren. Die jährliche Veranstaltung findet bereits zum 22. Mal statt.