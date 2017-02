Hunderte in Kalifornien fliehen vor Überschwemmungen

Die Rettungskräfte in der Umgebung von San Jose, im Norden von Kalifornien, hatten am Dienstag viel zu tun. Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen mussten Hunderte Menschen vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden. Es gab zahlreiche Rettungseinsätze. Auch für erfahrene Einsatzkräfte sei die derzeitige Lage ungewöhnlich, hieß es. "Eigentlich haben wir hier mit Wasser keine Probleme, normalerweise beschäftigen uns hier Brände" Die Behörden forderten die von den Fluten bedrohten Anwohner auf, ihre Häuser zu verlassen. Bisher gab es keine Meldungen über Tote oder Verletzte. Eine Entspannung ist nicht in Sicht, es soll stürmisch und regnerisch bleiben.