Der Menschenstrom reißt nicht ab: Hunderttausende Pilger halten sich derzeit im saudi-arabischen Mekka auf, um die Pilgerreise Hadsch zu begehen. Jeder gesunde Muslim, der finanziell dazu in der Lage ist, soll einmal im Leben zum Geburtsort des Propheten Mohammed pilgern. An verschiedenen Stationen in und vor Mekka gilt es bestimmte Rituale zu begehen, die auf den Propheten Mohammed zurück gehen. Dazu gehört unter anderem die symbolische Steinigung des Teufels oder die siebenmalige Umrundung der Kaaba gegen den Uhrzeigersinn. Das quaderförmige Gebäude im Innenhof der Heiligen Moschee in Mekka ist nach islamischem Glauben das Haus Allahs und bildet das zentrale Heiligtum. Im vergangenen Jahr haben schätzungsweise zwei Millionen Pilger den Hadsch begangen. Offiziellen Stellen zufolge könnten es diesmal deutlich weniger sein. Vor allem Iraner bleiben in diesem Jahr fern. Im Mai waren Gespräche zwischen dem sunnitischen Königreich Saudi-Arabien und seinem schiitischen Nachbarn Iran über organisatorische Fragen der Pilgerreise gescheitert.