Hungernde Flüchtlinge strömen aus ehemaligen IS-Bezirken in Mossul

Sie fliehen vor den Kämpfen in der irakischen Stadt Mossul. Nach der Rückeroberung von weiteren westlichen Bezirken der letzten IS-Hochburg im Irak versuchten zahlreiche Menschen, die Stadt zu verlassen. Einige von ihnen brachte die irakische Armee mit Lastwagen in Sicherheit. Übereinstimmend berichteten die Flüchtlinge, dass Lebensmittel fehlten. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind allein in den vergangenen zwei Wochen 65.000 Menschen aus Mossul geflohen, bis zu 600.000 können noch eingeschlossen sein. Der Vorstoß der Armee hatte am Montag wegen schwerer Regenfälle gestockt. Am Dienstag kam es wieder zu heftigen Kämpfen. Dem IS wird vorgeworfen, die Zivilisten in Mossul als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Die Stadt wird vom Tigris in eine Ost- und Westhälfte geteilt. Seit dem Beginn der Offensive im Oktober haben die Regierungstruppen und ihre Verbündeten den Osten erobert sowie fast ein Drittel des Westens, wo sich die Islamisten verschanzt haben. Der Fall von Mossul wäre eine schwere Niederlage für den IS, der auch in Syrien massiv unter Druck steht.