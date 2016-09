Großer Bahnhof für einen neue Zug. Am Berliner Hauptbahnhof wurde am Mittwoch der ICE 4 vorgestellt. Äußerlich unterscheiden sich die Züge mit ihrer etwas breiteren Schnauze kaum von den Vorgängern ICE-3 und ICE-2. Während der ICE-3 Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern erreichen konnte, wird der ICE-4 nur maximal 250 fahren. Dafür beschleunigt er aber deutlich schneller. Unter dem Strich werden so selbst weitere Strecken mit häufigen Bahnhofs-Halten kaum länger dauern. Dazu verbraucht der Zug mit seinen 13.400 PS etwa ein Fünftel weniger Energie als die Vorgänger, vor allem weil er deutlich leichter gebaut ist. Dem ICE 4 gehöre die Zukunft, sagte Bahnchef Rüdiger Grube: "Der ICE 4 ist unser Flagschiff, aber gleichzeitig auch Rückgrat des künftigen Fernverkehrs. Von diesem Zug, meine Damen und Herren, profitieren alle. Wer sind alle? Das sind erst einmal unsere Kunden, das sind zweitens unsere Mitarbeiter und drittens, was uns besonders am Herzen liegt, auch Ihnen, ist die Umwelt." Bahn-Kunden werden Veränderungen spüren: Es gibt mehr Komfort und freies WLAN in allen Klassen, das Familienabteil wurde neu gestaltet, erstmals können auch Fahrräder im ICE mitgenommen werden. Durch ein neues Lichtkonzept soll eine angenehme Reiseatmosphäre geschaffen werden. Mehr Platz wird mit zusätzlichen Gepäckablagen geschaffen, aber auch mit dem Verzicht auf Abteile, die es im ICE-4 nicht mehr geben wird. Zwischen Hamburg und München soll das Flaggschiff zunächst unterwegs sein, um noch einmal getestet zu werden. Im Dezember 2017 soll der Zug dann den Regelbetrieb aufnehmen. Bislang - so heißt es - liegt der ICE-4 im Kosten- und auch im Zeitplan.