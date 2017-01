Nach dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub in der Silvesternacht hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch in der Küstenstadt Izmir mehr als 20 Personen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Kämpfer der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) zu sein, hieß es. Sie sollen aus Zentralasien oder Nordafrika stammen. Bei den Männern wurden nach offiziellen Angaben gefälschte Pässe, Handys, Nachtsichtgläser und GPS-Geräte beschlagnahmt. Unterdessen seht die Identität des Attentäters nach türkischen Regierungsangaben fest. Nach Medienberichten soll er auf diesen Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen sein. Türkische Medien berichteten, der flüchtige Verdächtige sei wahrscheinlich ein Uigure und stamme möglicherweise aus Kirgisien. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Der türkische Präsident Erdogan warnte vor einer Spaltung des Landes in Folge des Anschlags. Erdogan warnte vor Versuchen, die Attacke mit unterschiedlichen Lebensstilen in Verbindung zu bringen. Die Regierung mische sich keinesfalls in die Lebensführung der Bürger ein, sagte Erdogan. "Das werden wir niemals erlauben." Auch die türkische Religionsbehörde verurteilte den Anschlag. Im Dezember hatte sie noch erklärt, Neujahrsfeiern entsprächen nicht den muslimischen Werten Der IS hatte sich zu dem Anschlag in dem auch unter Touristen beliebten exklusiven Nachtclub bekannt und dies mit militärischen Engagement der Türkei in Syrien begründet. Ein bewaffneter Mann hatte hier in der Silvesternacht 39 Menschen erschossen. Seit dem Feuerüberfall auf den Nachtclub wurden nach Medienberichten Dutzende Menschen festgenommen.