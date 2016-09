Die Internationale Funkausstellung Ifa ist am Freitag mit dem traditionellen Rundgang eröffnet worden. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, EU-Kommissar Günther Oettinger und Verkehrsminister Alexander Dobrindt nahmen daran teil. Die Ifa, die sich als weltweit wichtigste Ausstellung für Unterhaltungselektronik und Elektrohausgeräte sieht, startet mit einem neuen Rekord an Ausstellern. Über 1.800 Firmen stellen auf rund 155.000 Quadratmetern ihre aktuellen Produkte in den Messehallen unter dem Funkturm aus. In diesem Jahr steht die Elektronikmesse ganz im Zeichen hochauflösender TV-Geräte sowie der Vernetzung. Samsung etwa stellt einen computergesteuerten Quadcore-Kühlschrank mit Full-HD-Display vor, das ähnlich wie ein Tablet bedient werden kann. Der Innenraum des Gerätes ist mit Kameras versehen, die den Inhalt samt Mindesthaltbarkeitsdatum erfassen, der wiederum auf dem Display und auf dem vernetzten Smartphones angezeigt wird. Der Nutzer hat daher im Blick, was sich im Kühlschrank befindet und kann so Einkaufslisten schnell erstellen. Das Ganze nennt sich dann "Smart Home". Dabei geht es unter anderem um die intelligente Haussteuerung mittels vernetzter Technik. So kann zum Beispiel die Beleuchtung oder die Raumtemperatur kontrolliert werden. Bis zum 7. September können die Besucher Neuheiten der Elektronikbranche anschauen und ausprobieren. Zur Orientierung: im vergangenen Jahr kamen 240.000 Besucher. Mal schauen, ob dieser Rekord 2016 gebrochen werden kann.