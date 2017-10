Ifo-Präsident fordert deutliche Steuersenkungen für Unternehmen

Als Reaktion auf die Steuersenkungspläne für Firmen in den USA und mehreren EU-Ländern fordert Ifo-Chef Clemens Fuest am Mittwoch in Berlin von einer neuen Bundesregierung ebenfalls eine Entlastung der Unternehmen: "Die USA haben ja angekündigt, ihre Steuern massiv zu senken, Macron hat angekündigt, die Vermögenssteuer abzuschaffen und die Unternehmenssteuer auf 25 Prozent zu senken. Großbritannien geht auf 17 Prozent. Schweden, Portugal, viele andere Länder haben ihre Steuern gesenkt. Diesem verstärkten Steuerwettbewerb wird Deutschland sich nicht entziehen können. Man muss also über die Gesamtbelastung nachdenken, die steigt ja in Deutschland eher durch steigende Gewerbesteuer-Belastung. Ich denke, wir sollten uns da auch Richtung 25 Prozent orientieren." Aktuell liegt die Gesamtbelastung für Unternehmen in Deutschland bei rund 30 Prozent mit einer Körperschaftsteuer von 15 Prozent, einer Gewerbesteuer von 14 Prozent sowie dem Solidaritätszuschlag. Allerdings sind die meisten Firmen in Deutschland Personengesellschaften, bei denen der Fiskus über die Einkommensteuer zugreift. Ifo-Chef Clemens Fuest forderte unter anderem, dass sich die künftige Bundesregierung trotzdem nicht allein auf die Absenkung der Einkommenssteuer konzentrieren dürfe. Die an einer möglichen Jamaika-Koalition beteiligten Parteien Union und FDP haben eine Reduzierung der Einkommensteuer in Aussicht gestellt, die Union will zudem den Soli allmählich, die FDP hingegen will ihn sogar ganz abschaffen.