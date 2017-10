IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn

Die IG Metall zieht voraussichtlich mit einer Forderung von sechs Prozent mehr Lohn und einem individuellen Recht auf Arbeitszeitverkürzung in die anstehende Tarifrunde. Der Gewerkschaftsvorstand sprach sich am Dienstag in Frankfurt für die Forderung aus, die aber noch von den Tarifbezirken beschlossen werden muss. Die IG Metall fordert unter dem Motto "Arbeitszeit, die zum Leben passt" ein individuelles Recht für die Arbeitnehmer, die Wochenarbeitszeit befristet von 35 auf 28 Stunden zu verkürzen. Dazu Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Dienstag in Frankfurt: "Wenn wir die Erwerbstätigenquote nach oben ziehen wollen, heißt das, dass Arbeitszeiten so gestaltet sind, dass Arbeit und Leben vereinbar sind. Das ist der beste Beitrag zur Sicherung von Fachkräften auch von Morgen." Und die Konjunktur im größten deutschen Industriezweig bleibt nach Einschätzung der Gewerkschaft in Schwung. Angesichts des ungebrochenen Wachstums der Branche und einer guten Konjunktur sei diese Größenordnung mehr als angemessen. Die 3,9 Millionen Beschäftigten erwarteten daher, dass auch sie angemessen am Erfolg beteiligt würden.