Innenminister de Maiziere fordert von Ditib mehr Transparenz

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere forderte bei der abschließenden Sitzung der Deutschen Islamkonferenz den größten deutschen Moschee-Verband Ditib zu mehr Transparenz auf. "Werden in unserem Land Mitbürgerinnen und Mitbürger mit türkischen Wurzeln durch Imame bespitzelt, die von einer türkischen Religionsbehörde namens Diyanet nach Deutschland entsandt worden, schrillen bei mir die Alarmglocken. Und das sollte bei allen muslimischen Mitbürger nicht anders sein. Verfassungsrechtlich kann eine Gemeinschaft, die durch einen anderen Staat so beeinflusst wird, dass ihre Grundsätze nicht Ausdruck ihrer religiöse Selbstbestimmung sind, nicht die Voraussetzung einer Religionsgemeinschaft erfüllen. Ditib muss jetzt das Heft des Handelns in die Hand nehmen, im Interesse der von ihr betreuten Muslime, aber auch aus Eigeninteresse." Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, stellte bereits Auswirkungen der aktuellen Debatten auf die Gemeinschaft der Muslime in Deutschland fest. "Wir kämpfen seit vielen Jahrzehnten dafür, dass wir als deutsche Muslime wahrgenommen werden und wir erleben jetzt gerade einen großen Rückschritt, gerade auch im Bezug auf die Wahlen in der Türkei, die Diskussion um Ditib und so weiter. Und wir wollen und wir stehen dafür, dass wir diesen Weg weiter verfolgen, dass die muslimische Religionsgemeinschaft in Deutschland hier ankommt, hier in Deutschland Fuß fasst." Ob dies in der nächsten Wahlperiode im Rahmen der Islamkonferenz geschieht, blieb nach dem Treffen offen. "Welches Format unser Dialog künftig haben wird", lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, sagte de Maiziere.