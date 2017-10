Intelligentes Spielzeug auf der Weihnachtswunschliste

Im weltweit ältesten Spielzeuggeschäft im Hamleys in London kaufte einst schon die Queen Geschenke für ihre Kinder. Hinter der traditionsreichen Fassade geht es allerdings in diesem Herbst schon technischer und digitaler zu. Denn die intelligenten Spielwaren sind ganz oben auf der Wunschliste von viele Kindern. Ob es Babypuppen sind, die Sätze lernen kann, und auf ein Kitzeln reagieren, oder auch der gute alte Globus, der allerdings jetzt Fakten und Zahlen zu den Ländern ausspuckt, wenn man mit einem digitale Stift darauf drückt. Laut Chefeinkäuferin Victoria Key sind es die digitalen intelligenten Spielwaren, die 2017 das Weihnachtsgeschäft anfeuern werden: "Der Unterschied ist, dass die intelligenten Spielzeuge dazulernen können. Je mehr man damit spielt und interagiert, desto mehr lernen sie dazu. Also ist es nicht immer das gleiche, man wiederholt sich nicht und die Spielzeuge entwickeln sich." Die neuesten Trends haben Key und ihre Kollegen auf zahlreichen Messen und auch im Netz herausgefunden. Und auch die kleinen Experten wie die sechsjährige Lillie sehen das recht ähnlich: "Welche Spielzeuge gefallen Dir denn?", fragt eine Journalistin. "Die, die zurück sprechen", meint die kleine Lillie. Trotz der schönen neuen Welt im Kinderzimmer, kein Grund zur Sorge für Spielzeug-Puristen. Auch klassisches Spielzeug wird nach wie vor verkauft.