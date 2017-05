Interaktive Kunst-Welt

Es ist wie das Eintauchen in eine andere Welt - und genau so ist die Ausstellung in Peking auch gedacht. Besucher können dort seit dem Wochenende schwebende Blumen und Waldtiere im digitalen Garten erkunden. Oder sie begeben sich ins Universum der Kristalle. Mit ihren Smartphones können sie die interaktiven Lichtskulpturen um sich herum sogar steuern. Der Gründer des japanischen Künstler-Kollektivs teamLab, Toshiyuki Inoko, erklärt den Ansatz so: O-Ton: "Mit der Konzeption der Ausstellung wollen wir den Besuchern dieses Mal eine Erfahrung ermöglichen. Sie können sich in den Blumenwald hineinbegeben, sich darin verlieren, die Grenze zwischen sich selbst und dem Verschwinden der Welt ausloten, mit der Welt verbunden sein. Das Publikum soll auch die Möglichkeit bekommen, ein ganz neues Selbst zu finden." Auch ein Bereich speziell für sehr junge Besucher ist Bestandteil der Ausstellung, die so erstmals im Reich der Mitte zu sehen ist. Mit der "Skizzen-Stadt", der "sketch town", ist eine Art digitaler Spielplatz entstanden. Kinderzeichnungen werden zum Leben erweckt, als 3D-Animationen flackern sie über die Wände ringsherum. Dieses Mädchen kommt nach eigenen Angaben auf seine Kosten. O-Ton: "Als ich ankam, dachte ich, es sei wie ein großer Wald. Ich wusste nicht, dass man hier so viel Spaß haben kann." Die Teamlab-Entwickler stammen aus Tokio, mit ihrer Arbeit wollen sie nach eigenen Angaben Kunst, Wissenschaft und Technologie miteinander verbinden, interaktiv, versteht sich. Ihre Projekte zeigten sie bereits in verschiedenen Ländern wie beispielsweise bei der Expo in Mailand vor zwei Jahren sowie im Pariser Grand Palais. Die aktuelle Ausstellung verleitet noch bis Oktober in Peking zum Eintauchen - oder auch zum Durchhopsen.