Irak: Flucht aus Mossul

Tausende Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, auf ihrer Flucht aus der umkämpften nordirakischen Stadt Mossul am Montag im Südwesten der Stadt. Sie brauchen vor allem medizinische Versorgung und Nahrung, während der Krieg gegen die Extremisten Miliz weitergeht. Einer der ehemaligen Einwohner erzählt, was er erlebt hat: "Ich bin geflohen, weil es nichts mehr zu essen gab. Ich hatte noch nicht einmal eine Handvoll Mehl. Es gab Bombenangriffe und herumfliegende Mauerteile. Ich bin aus dem Haus geflohen und musste drei Tage zu Fuß gehen." Am Samstag waren regierungstreue Kräfte, die von den USA unterstützt werden, weiter in den von IS-Milizen gehaltenen Westen von Mossul vorgedrungen. Nach Angaben der irakischen Armee, sind Soldaten in mehrere Wohngebiete im Süden eingerückt. Sie stünden wenige Kilometer vor der Moschee in der Altstadt. In dieser Moschee hatte IS-Chef al-Bagdadi 2014 einen islamischen Gottesstaat ausgerufen. An der Anti-IS-Offensive sind rund 100.000 Kämpfer beteiligt, darunter irakische Soldaten, sowie schiitische und sunnitische Milizen. Sie werden von westlichen Beratern unterstützt, die Luftangriffe koordinieren. Im vergangenen Monat hatten sie die Osthälfte der Stadt, die vom Tigris geteilt wird, unter ihre Kontrolle gebracht. Kommandeure gehen davon aus, dass der Kampf um die Westhälfte schwieriger wird. In den engen Gassen sei der Einsatz von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen nicht möglich.