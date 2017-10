Irak meldet Einnahme von weiten Teilen Kirkuks

Das irakische Militär hat nach offiziellen Angaben am Montag weite Teile der von Kurden kontrollierten Region um Kirkuk eingenommen. Erobert worden seien auch die Ölfelder westlich der Stadt, meldete das staatliche irakische Fernsehen. Die kurdische Regionalregierung wies die Angaben als falsch zurück. Das kurdische Fernsehen zeigte Bilder von Panzern der kurdischen Einheiten. In der Stadt versammelten sich Einwohner, manche von ihnen bewaffnet. Sie seien hier, um ihre Heimat zu verteidigen, sagt dieser Mann. Das US-Verteidigungsministerium forderte beide Seiten auf, eine weitere Eskalation in der Region zu vermeiden. Die USA haben sowohl die irakische Armee als auch die Peschmerga im Kampf gegen die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) mit Waffen ausgerüstet.