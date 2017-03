IS-Hauptstadt Rakka eingekesselt

Von den USA unterstützte syrische Milizen haben nach eigenen Angaben die IS-Hochburg Rakka weitgehend eingekesselt. Die letzte größere Straße aus der Stadt heraus sei abgeriegelt worden, sagte ein Sprecher am Montag. Diese von der Gruppe "Syrische Demokratische Kräfte" SDF im Internet veröffentlichen Aufnahmen sollen die entsprechenden Kampfhandlungen zeigen. Die SDF ist ein Zusammenschluss von arabischen Gruppen und der kurdischen YPG und der wichtigste Verbündete der USA im Kampf gegen die Extremisten des IS in Syrien. Rakka gilt als Hauptstadt des vom IS ausgerufenen Kalifats. Nach Unterbrechung der Straßenverbindungen sei der einzig verbliebene Weg aus der Stadt heraus über den Fluss Euphrat, sagte ein Experte.