IS in syrischer Ex-Hochburg Rakka offenbar geschlagen

Die radikalislamische IS-Miliz ist in ihrer einst wichtigsten syrischen Hochburg Rakka offenbar geschlagen. Von den USA unterstützte kurdische und arabische Kämpfer hätten den Ort vollkommen unter ihre Kontrolle gebracht, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Diese Bilder aus der zerstörten Stadt wurden am Montag aufgenommen. Die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) erklärten, sie hätten das zentrale Krankenhaus und das Stadion und damit die beiden letzten großen Bastionen des sogenannten Islamischen Staats in der Stadt eingenommen. Auf einem Platz wurden eine kurdische Militärfahne sowie die Flagge der Syrischen Demokratischen Streitkräfte gehisst wurde. Die kurdische YPG-Miliz stellt die stärkste Einheit innerhalb der SDF, die den IS seit Juni in Rakka bekämpfte. Rakka galt als Hauptstadt des IS in Syrien. Zusammen mit Mossul im Irak bildete es eine der zentralen Achsen in dem vom IS ausgerufenen Kalifat. Aus Mossul wurden die Islamisten im Sommer vertrieben.