Unter höchsten Sicherheitsvorkehrung führen Einsatzkräfte den Verdächtigen aus dem Kleinbus. In Karlsruhe soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem Mann wird vorgeworfen, der Extremistenorganisation Islamischer Staat anzugehören. Der Sprecher der Bundesanwaltschaft, Stefan Biehl. "Wir haben derzeit keine konkreten Hinweise auf einen konkreten Anschlag oder auf einen konkreten Auftrag. Nichtsdestotrotz liegen genügend Anhaltspunkte dafür vor, dass ein dringender Tatverdacht gegen die Beschuldigten besteht und wir einen Haftbefehl beantragt haben." Der Syrer ist zusammen mit zwei weiteren Männern am Dienstagmorgen in Norddeutschland festgenommen worden. Einer von ihnen - in Reinfeld. Silvio Bergmann kümmerte sich um das Gebäude, in dem einer der Verdächtigen wohnte. "Der ist überhaupt nicht aufgefallen. Und ich hätte es auch nie gedacht, dass das hier in irgendeiner Art und Weise mal zum Vorschein kommen kann." Der Bürgermeister von Reinfeld, Heiko Gerstmann, sieht das Geschehen sachlich. "Für Reinfeld ist das natürlich erst mal kein positives Image. Aber man muss sich auch klar machen, dass wir natürlich sehr viele Flüchtlinge untergebracht haben und Asylbewerber und dass wir ein Abbild der Gesellschaft sind. Und deswegen muss man auch immer damit rechnen, dass das eine oder andere schwarze Schaf dabei ist. Und das ist einfach statistische Wahrscheinlichkeit, dass wir getroffen wurden." Die drei Syrer sollen im November vergangenen Jahres über die Türkei und Griechenland nach Deutschland eingereist sein. Es besteht der Verdacht, dass die Festgenommen sich hier für Anweisungen des IS bereithielten. Möglicherweise hatten sie auch Verbindungen zu den Attentätern von Paris.