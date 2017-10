Jamaika-Quartett startet erste gemeinsame Sondierung

CDU, CSU, FDP und Grüne sind am Freitag zu der ersten gemeinsamen Sondierung einer Jamaika-Koalition zusammengekommen. Bei dem ersten treffen sollen die Unterhändler den Fahrplan für die Bearbeitung der zwölf Themenfelder abstecken, auf die sich alle vier Parteien geeinigt haben. Angela Merkel, CDU-Vorsitzende "Ich freue mich, dass es heute losgeht, es wird sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben, es wird, so habe ich den Eindruck aus den ersten Gesprächen, einen Willen geben auch Gemeinsamkeiten zu finden. Es gibt auf meiner Seite auch die Bereitschaft kreativ nachzudenken, aber über Allem muss stehen, was erwarten die Menschen in diesem Land von uns, was erwarten sie für ihr Leben." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzende "Unser Oberziel für die CSU ist, dass wir die Antworten geben auf die Signale., die uns die Wähler am 24.9. gegeben haben. D.h. vor allem die Frage der Migration, der Sicherheit, aber auch vielen sozialen Fragen, von der Rente, Pflege, Höhe der Miete bis hin zur Gesundheit zu lösen. heute geht's also los, und ich bin echt gespannt, wie in der relativ großen Veranstaltung die Dinge laufen, aber ich bin zuversichtlich." Cem Özdemir, Vorsitzender B90/Grüne "Für uns ist aber wichtig, dass die Gespräche ergebnisoffen geführt werden. Es ist hier nichts festgeschrieben. Es kann gut sein, dass es klappt, wir führen die Gespräche sehr ernsthaft und wollen auch schauen, ob's eine gemeinsame Grundlage für vier Jahre. aber es kann eben auch sein, dass es nicht inhaltlich reicht. Das kann man aber nur feststellen, indem man nicht übereinander spricht, sondern miteinander spricht. Deshalb gehen wir jetzt in diese Gespräche rein mit der Haltung, dass wir zuhören bei den anderen, aber auch unsere Position selbstbewusst deutlich machen." Christian Lindner, FDP-Vorsitzender "Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht mit den Sondierungen dieser Kleeblatt-Konstellation. Ein vierblättriges Kleeblatt könnte ein Glücksfall für Deutschland sein, ist allerdings ja sehr selten, wie Sie wissen. Wir begeben uns hier auf die Suche nach einer solchen Konstellation. Die Freien Demokraten sind bereit zur Übernahme von Verantwortung. wir gehen sehr ernsthaft und konzentriert in diese Gespräche, aber wir sind ergebnisoffen. Das bedeutet wir sind nicht festgelegt, dass wir gemeinschaftlich eine Regierung bilden. Aber wir schließen es auch nicht aus, machen es abhängig von den Inhalten in den nächsten Wochen." Zum Auftakt Am Freitag ist zunächst eine kurze allgemeine Debatte vorgesehen. Danach sollen alle großen Themen angerissen, aber nicht vertieft werden. Da es aber große politische Differenzen in dem potenziellen Jamaika-Quartett etwa in der Flüchtlings-, Klima- und Europapolitik gibt, wird mit langwierigen Sondierungen gerechnet. In den Parteien hieß es, die Bildung der ersten Jamaika-Koalition auf Bundesebene könnte bis Weihnachten gelingen.