Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist am Montag auf Hawaii eingetroffen. Dort besuchte Abe mehrere Gedenkstätten. Für Dienstag ist ein gemeinsamer Besuch Abes zusammen mit dem US-Präsidenten Barack Obama in der Gedenkstätte Pearl Harbor geplant. Dort bombardierte die japanische Luftwaffe am 7. Dezember 1941 die US-Pazifikflotte. Mehrere Schlachtschiffe sanken, darunter die "USS Arizona". Die Zerstörung des Krieges dürfe sich nie mehr wiederholen, sagte Abe vorab. Diese Botschaft wolle er gemeinsam mit Obama an die Welt richten. Abe ist zwar nicht der erste japanische Ministerpräsident, der Pearl Harbor besucht. Nach Angaben seiner Regierung ist er aber der erste, der gemeinsam mit einem US-Präsidenten in Gedenkstätte für die Opfer beten wird. Eine Bitte um Entschuldigung des japanischen Regierungschefs für den Angriff im Zweiten Weltkrieg ist allerdings nicht zu erwarten. Auch Obama hatte bei seinem Besuch im japanischen Hiroshima vor sieben Monaten nicht für den Abwurf der Atombombe um Verzeihung gebeten. Obama ist der erste amtierende US-Präsident, der in Hiroshima der Opfer gedachte.