Jemen: Tausende protestieren gegen Bombardierungen der saudi-geführten Allianz

Tausende haben in Sanaa, der Hauptstadt Yemens gegen die Bombardierungen der saudisch-geführten Allianz demonstriert und gleichzeitig ihre Unterstützung für die Huthi-Rebllen ausgedrückt. Seit dem März 2015 haben Saudi-Arabien und seine Allierten tausende Bombardierungen geflogen. Hashim Sharaf Aldin, ein Vertreter der Regierung der Huthi-Rebellen: "Während der letzten zwei Jahre dieser Aggression hat die Internationale Gemeinschaft geschwiegen. Wir sehen eine Verschlechterung der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Situation wegen dieser Belagerung, die verhindert, dass die jemenitische Gesellschaft mit Medikamenten versorgt werden kann. Aber wir leisten Widerstand - egal was auch passiert." Im Jemen tobt ein erbitterter Bürgerkrieg zwischen Anhängern der vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen und Gruppen, die der international anerkannten Regierung nahestehen. Aden ist die provisorische Hauptstadt des verarmten arabischen Landes, die eigentliche Hauptstadt Sanaa und große Landesteile stehen unter Kontrolle der Rebellen befinden. Eine von Saudi-Arabien geführte Militärallianz bekämpft die Rebellen. Ihr Ziel ist es den Einfluss des Iran in der Region zurückzudrängen.