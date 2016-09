Jerome Boateng hat im Fußball schon Vieles gewonnen, Deutsche Meisterschaft, Pokal, Champions League und natürlich auch den WM-Titel 2014. Am Dienstag bekam der Fußballer des FC Bayern München den Moses-Mendelssohn-Preis des Landes Berlin für sein soziales Engagement. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller überreichte die Auszeichnung im Roten Rathaus und würdigte Boatengs Engagement und seine Vorbildfunktion, die vor allem auch Jugendliche aus bildungsfernen Familien emutige. "Toleranz, was heißt das? Gerade mal, denke ich für Jugendliche oder Leute aus anderen Religionen, wenn die herkommen, dass sie das Gefühl haben sich nicht unterdrückt zu fühlen. Nicht, dass sie Angst haben etwas anzusprechen, oder auch, wenn sie die Sprache nicht können, dass man merkt, dass man nicht ausgelacht wird, wenn man neu wo hinkommt nach Deutschland, in verschiedene Städte. Für Kinder, ob in den Kindergarten oder in die Schule. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass wir Toleranz zeigen. Oder auch für verschiedene Lebenssituationen von anderen." Offiziell dient der Moses-Mendelssohn-Preis der Förderung der Toleranz gegenüber Andersdenkenden und zwischen den Völkern und Religionen. Der Preis wird seit 1979 vergeben, und ist mit 10.000 Euro dotiert.