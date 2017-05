Jubel über Schwedens Weltmeister

Tausende Fans hatten sich am Montag in Schwedens Hauptstadt Stockholm versammelt: Sie hießen ihr Eishockey-Team willkommen, dass zuvor in Köln neuer Eishockey-Weltmeister geworden war. Regierungschef Stefan Löfven sagte: O-Ton: "Wir sind ihnen gefolgt, sie sind unsere Helden. Lasst uns gemeinsam unsere Hockeyhelden begrüßen!" Fans zeigten sich begeistert: O-Ton: "Es ist das Team des Volkes! Schön, dass sie es geschafft haben. Und es hier in Stockholm zu feiern, ist großer Spaß!" O-Ton: "Es ist großartig, sie zu unterstützen. Schön, das hier zu erleben." Schweden war gegen Kanada Außenseiter. Aber im Penalty-Schießen machten die Skandinavier alles klar und wurden nach 2013 mal wieder Weltmeister - die insgesamt zehnte Krone dieser Art für die "Tre Kronors".