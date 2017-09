Julia Louis-Dreyfus an Brustkrebs erkrankt

Es ist ein bewegender Appell, mit dem Julia Louis-Dreyfus an die Öffentlichkeit geht. Die US-Schauspielerin hat in sozialen Medien mitgeteilt, dass sie Brustkrebs hat, gleichzeitig rief sie zum Kampf gegen die Krankheit auf. "Eine von acht Frauen bekommt Brustkrebs und ich bin jetzt die eine." Die gute Nachricht ist: Ich habe die beste Unterstützung durch meine sorgende Familie und Freunde und bin über meine Gewerkschaft fantastisch versichert. Die schlechte Nachricht ist: Nicht alle Frauen haben soviel Glück. Lasst uns den Krebs bekämpfen und eine Gesundheitsversorgung für alle wahr werden lassen. Zu ihrem eigenen Gesundheitszustand schrieb Louis-Dreyfus nichts. Die Schauspielerin wurde in den 90er-Jahre als "Elaine" in der Comedyserie "Seinfeld" berühmt. Für ihre Rolle der fiktiven US-Präsidentin Selina Meyer in der Serie "Veep" hatte sie erst Mitte September ihren sechsten Emmy gewonnen.