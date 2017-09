Junge mit Superkräften

Normalerweise sagt man Kindern wie ihm: Bitte nicht nachmachen. Aber der acht-jährige Ahmed el-Helaly beherrscht offenbar Stunts wie die Großen: Über Scherben laufen, Steine zertrümmern oder Funken auf die nackte Haut - all das zeigt Ahmed in seinem Heimatort in Ägypten. Sein Vater hat die Kräfte des Sohnes entdeckt - und führt sie auf die Abstammung zurück. Die reicht angeblich bis zu einem arabischen Helden aus dem 11. Jahrhundert. Trainiert habe er seinen Sohn jedenfalls nicht. Ahmed will seine Fähigkeiten erst mal weiternutzen - aber nur zu Showzwecken: "Ich spiele mit meinen Freunden in der Schule, die haben keine Angst vor mir. Ich habe diese Superkräfte und die müssen raus. Aber ich will niemanden verletzen." Vielmehr will der Junge jetzt an internationalen Wettkämpfen teilnehmen und vielleicht sogar eine Weltrekord aufstellen.