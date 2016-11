Tausende Fans waren Sonntag nach Rotterdam gekommen, um der Verleihung der MTV European Music Awards beizuwohnen. Den Auftakt machte der US-Amerikaner Bruno Mars. Der war zwar gar nicht nominiert, ließ sich den großen Auftritt aber trotzdem nicht nehmen. In der Kategorie Bester Newcomer war die amerikanische Sängerin Bebe Rexha nominiert. Sie beeindruckte mit vollem Körpereinsatz, musste sich am Ende aber gegen die Schwedin Zara Larsson geschlagen geben. Auch Green Day und Martin Garrix durften Trophäen mit nach Hause nehmen. Der Preis für das beste Video ging an den kanadischen R&B-Star The Weeknd und Daft Punk. Die meisten Preise heimste an diesem Abend aber ein Abwesender ein: Justin Bieber. Für den besten kanadischen Künstler, den besten Song und die meisten Fans wurde er mit gleich drei Preisen geehrt. Den Titel als bester männlicher Künstler, den Bieber sechs mal in Folge abgeräumt hatte, musste er jedoch in diesem Jahr an seinen Landsmann Shawn Mendes abgeben. O-TON SHAWN MENDES, SÄNGER: "Vielen Dank, zuerst mal meinen unglaublichen Fans auf der ganzen Welt, ihr seid spitze und lasst mich überall gut aussehen. Vielen Dank dafür. MTV EMA, dass ich hier sein darf, es ist mir eine Ehre. Meinem unglaublichen Team und meiner Plattenfirma. Heute hat meine Mutti Geburtstag, also herzlichen Glückwunsch, Mutti, ich liebe dich." Ansonsten glänzten die Stars mit Abwesenheit. Weder Adele, noch Beyoncé oder Selena Gomez hatten sich die Mühe gemacht, nach Rotterdam zu reisen. Sie gingen am Ende auch leer aus. Die MTV Europe Music Awards werden jedes Jahr in unterschiedlichen Städten verliehen. Wer einen Preis gewinnt entscheiden zum Teil die Fans in einer Online-Abstimmung.