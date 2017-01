Jutta Cordt ist neue Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Jutta Cordt ist neue Leiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Sie übernahm die Behörde von ihrem Vorgänger Frank-Jürgen Weise offiziell am 1.1.2017. Am Donnerstag fand die offizielle Amtsübergabe in der Nürnberger Meistersingerhalle statt, bei der Bundesinnenminister Thomas de Maiziere Weise für seine Arbeit dankte. "Herr Weise, Sie sind den Weg der Veränderung gegangen, unbeirrt, nachdrücklich und mit einem klaren Ziel, es kam Ihnen allein auf den Erfolg in der Sache an." Die neue BAMF-Chefin Jutta Cordt sieht als erste Herausforderung die Verfahren zu bearbeiten, die noch im Rückstand seien. Das BAMF nahm einen Berg von rund 400.000 unerledigten Asylanträgen mit ins neue Jahr. "Und die zwei Schwerpunkte für die kommenden Jahre sind selbstverständlich das Thema Integration, dass die Menschen eben integriert werden. Hier bieten wir Integrationskurse an. Aber für diejenigen, die eben nicht bleiben können, müssen wir auch Rückkehr organisieren. Und hier gibt es eben Programme zur freiwilligen Rückkehr und hier wird auch eine Hauptaufgabe von uns sein." Jutta Cordt studierte Rechtswissenschaften und arbeitet zuletzt als stellvertretende Leiterin des BAMF. In der Vergangenheit arbeitete sie unter anderem in verschiedenen leitenden Funktionen für die Bundesagentur für Arbeit.