Kabinett beschließt Rentenangleichung Ost-West

Die Bundesregierung hat die jahrelang umstrittene Anhebung der Rentenwerte im Osten auf das höhere Westniveau auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD, wonach ab dem Jahr 2025 gleiches Rentenrecht in ganz Deutschland gelten soll. Entsprechend zufrieden äußerte sich die Ministerin im Anschluss. "Und insoweit ist das eine vernünftige Balance, die wir das gefunden haben. Mit der ich sehr gut leben kann und die ich begrüße. Das ist eine wichtige Entscheidung auch, weil es ist das einzige Sozialsystem in Deutschland, was nicht gleich ist zurzeit in Ost und West. Und wir müssen sagen, dass das nach so einer langen Zeit dann irgendwann angepackt werden musste. Das ist klar. Und dass es eine Große Koalition am Ende besser stemmen kann als andere Konstellationen, dürfte auch ziemlich klar sein. Insbesondere, weil es durchaus diese zwei Seiten derselben Medaille hat: es gibt Gewinner und Leute, die davon nicht unmittelbar profitieren." Die Mehrkosten werden im Gesetzentwurf auf insgesamt bis zu 15 Milliarden Euro beziffert. Bezahlt werden soll dies überwiegend von den Beitragszahlern. Viele Menschen sehen die Angleichung dennoch als gerecht an. "Das wird ja höchste Zeit. Wir sind alles Deutsche, und das wird leider vergessen. Sehen Sie mal: Ich komme auch von dort, ich bin Randberliner. Und wenn ich das immer höre, das Wort: Ost, Ossi, Wessi. Da kommt mir der Kaffee hoch." "Ja, muss halt sein. Mehr oder weniger, schätze ich mal. Ja, aber es sollte auf jeden Fall gleich sein, das sicher. Sonst könnte man ja auch die Renten insgesamt wieder senken, aber gleich sollte es schon sein." Zudem beschloss das Kabinett höhere Renten für Arbeitnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Das sind laut Arbeitsministerium jedes Jahr mehr als 170.000 Beschäftigte.