Kabinett bringt schärfere Abschiebe-Regeln auf den Weg

Mehr und schnellere Abschiebungen waren ein wichtiges Thema für die Bundesregierung am Mittwoch. So hat das Kabinett einen Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht verabschiedet. Unter anderem soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch direkt die Mobiltelefone von Asylbewerbern auswerten dürfen, um deren Identität festzustellen, hier Archivbilder. Das Amt soll Handys, Tablets und Laptops auswerten können, wenn Personen ohne Ausweisdokumente unterwegs sind, wie Bundesinnenminister Thomas de Maiziere von der CDU in Berlin sagte: O-Ton: "Diese Daten dienen vor allem der Feststellung der Identität und der Staatsangehörigkeit. Sie dienen nicht der Feststellung dessen, was wir Juristen nennen des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung. Es geht also für vor allen Dingen darum, wenn einer, sagen wir mal, neunzig Mal in Sudan telefoniert hat und behauptet, er kommt aus Eritrea, dann spricht einiges dafür, dass es sich um einen Sudanesen handelt und nicht um einen Eritreer. Dem dienen diese Feststellungen - so ist jetzt der geltende Gesetzesentwurf." Die Ausländerbehörden haben solche Möglichkeiten schon jetzt. Datenschützer meldeten allerdings Bedenken an. Die Maßnahmen gehen überwiegend auf eine Vereinbarung zwischen Innenminister Thomas de Maiziere und seinem Justizkollegen Heiko Maas von der SPD zurück, als Reaktion auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Über die Auswertung von Handydaten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatten sich unlängst Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigt.