Kalifornien: Waldbrand bedroht Wohnhäuser

Diese Amateur-Aufnahmen zeigen heftige Waldbrände in der Region von Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien am Freitag. Und sie kamen den dortigen Wohngebieten gefährlich nahe. Bedroht waren vor allem Häuser in der Gegend von Lompoc. Nach Angaben von örtlichen Behörden kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen an, um rund 50-100 Wohngebäude zu retten. Viele Häuser mussten von ihren Bewohnern vorsorglich geräumt werden. In diesem Jahr seien bereits über 41.000 Waldbrände dokumentiert worden, wie das National Interagency Fire Center in Idaho bekannt gegeben hat.