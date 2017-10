Kalifornien meldet Erfolg im Kampf gegen Waldbrände

Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Einsatzkräfte in Nordkalifornien. Seit Tagen kämpfen in der Region mehr als 10.000 Feuerwehrleute gegen die verheerendsten Waldbrände in der Geschichte des US-Bundesstaates. Zwei der drei heftigsten Brandherde konnten die Helfer am Sonntag weitgehend eindämmen. Die starken Winde, die die Flammen immer wieder angefacht hatten, seien abgeebbt, teilte die Feuerwehr mit. Die Menschen in den betroffenen Gebieten Napa und Sonoma sollten aber weiterhin wachsam sein. "Wenn Sie jetzt nach Hause zurückkehren und irgendwo noch Rauch in der Nähe sehen, oder irgendetwas, das ihr Haus bedrohen könnte, rufen Sie die Feuerwehr." Eine Entwarnung ist dennoch nicht in Sicht. Wetterexperten rechnen weiter mit großer Trockenheit und hohen Temperaturen. 100.000 Menschen mussten vor den Flammen bereits in Sicherheit gebracht werden. Die Zahl der Toten bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ist unterdessen auf mindestens 40 gestiegen. Die Behörden rechneten am Wochenende damit, dass sich die Opferzahlen weiter erhöhen werden, da die Trümmer vieler abgebrannter Wohnungen noch nicht durchsucht wurden. Hunderte Menschen werden weiter vermisst.