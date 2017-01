Behutsam, in einem Zug schreibt diese Teilnehmerin "Leben" auf eine weiße Papierbahn. Typisch für die japanische Kalligraphie. In der berühmten Kampfsporthalle Budokan im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio hielten rund 3000 Menschen ihren Gedanken zum neuen Jahr auf Papier fest. Damit nahmen sie an einem traditionellen Kalligraphie-Wettbewerb teil. "Ich habe mitgemacht, um meinen Vorsatz, im neuen Jahr mein Bestes zu geben, zu festigen." "Es wird mir Mut für den Rest des Jahres geben." "Ich habe zum ersten Mal an so einem großen Wettbewerb teilgenommen. Ich war sehr nervös. Ich aufgeschrieben, dass ich dieses Jahr mein Bestes geben will." Mehr als 300 der gelungensten Kalligraphien sollen im kommenden Monat ausgestellt werden. Kalligraphie als Kunstform ist in Japan seit Jahrhunderten hoch angesehen.