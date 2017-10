Bilder einer Überwachungskamera in einem Bus in der chinesischen Provinz Hunan zeigen einen Busunfall, bei dem das Fahrzeug auf die rechte Seite kippte. Ein Auto war dem Bus zuvor in die Seite gefahren. Die Passagiere hatten Glück im Unglück, nur eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Die anderen kamen mit dem Schrecken davon.