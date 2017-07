Kartellvorwürfe gegen Autobauer

Das Magazin "Der Spiegel" hatte berichtet, dass sich die fünf führenden Automarken - VW, Audi, Porsche, BMW und Mercedes-Benz - seit den 90er-Jahren in geheimen Arbeitskreisen über die Technik ihrer Fahrzeuge sowie Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien abgestimmt hätten. Dem Magazin zufolge haben sowohl Volkswagen als auch Daimler eine Art von Selbstanzeige bei den Behörden gestellt. Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin: "Es ist jetzt Sache der Kartellbehörden, Hinweisen in dieser Richtung nachzugehen, den Sachverhalt aufzuklären und am Ende gegebenenfalls die gebotenen Entscheidungen zu treffen. Und natürlich ist die Autoindustrie eine wichtige Industrie für Deutschland." Der Parteivorsitzende der Linken, Bernd Riexinger verlangte am Montag in Berlin, dass,wenn sich die Absprachen zwischen den Konzernen der Automobilbranche bestätigten, die verantwortlichen Konzernführungen auch zur Rechenschaft gezogen werden müssten: "Die Glaubwürdigkeit der Automobilindustrie, die ja doch stark die Industrie in Deutschland prägt, steht damit erheblich auf dem Spiel. Wir brauchen dringend ein Unternehmensstrafrecht, dass es für solche Fälle erlaubt, die verantwortlichen Manager in Haftung zu nehmen." Absprachen innerhalb der Industrie seien nichts Ungewöhnliches, betonte Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer am Montag in Berlin. Doch hier scheinen den Medienberichten zufolge einige Grenzen deutlich überschritten worden zu sein: "Absprachen gibt es immer in der Industrie, da muss man aufpassen, man arbeitet ja schon intensiv in Verbänden zusammen, tauscht sich aus, macht gemeinsame Lobbyarbeit, aber wenn das stimmt, was der Spiegel berichtet, dann ging es eindeutig zu weit, dann hat man Normierungskartelle gebildet, um den Wettbewerb zu beeinflussen, um die Umwelt schlechter zu machen, als man sich gedacht hat. Das ist verwerflich, das darf man auf keinen Fall machen, also hier scheinen Grenzen überschritten worden zu sein." Der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband Klaus Müller erwartet Entschädigungsforderungen von Autohaltern, die von womöglichen Absprachen in der Autoindustrie betroffen sein könnten: "Sobald das Bundeskartellamt festgestellt hat, oder die europäische Kartellbehörde, was tatsächlich passiert ist, werden womöglich viele Menschen sagen, ich bin betrogen worden. Und mir müsste eigentlich auch eine Entschädigung zustehen." Die Autoindustrie hat dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge selbst die Behörden im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen informiert. Es habe Informationen an das Bundeskartellamt und an die EU-Wettbewerbsbehörde gegeben, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin. Ob es sich im rechtlichen Sinne um eine Selbstanzeige gehandelt habe, ließ sie offen. Sowohl Wirtschafts- als auch Verkehrsministerium betonten, sie hätten erst am Freitag von den Kartellvorwürfen gehört.