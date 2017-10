Katalanischer Regierungschef fordert Gespräche vor Unabhängigkeit

Die Rede des katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont vor dem Regionalparlament in Barcelona war in Spanien und auch in Europa mit Spannung erwartet worden. Im Umfeld der Parlamentssitzung waren die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft worden. Die katalanische Polizei hatte alle Zugänge zum Park, in dem das Parlament liegt, mit gepanzerten Fahrzeugen abgeschirmt. Allgemein war erwartet worden, das Puigdemont - trotz aller Drohungen - die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausrufen würde. Doch dazu kam es nicht: Puigdemont forderte vom Parlament in Barcelona zwar ein Mandat zur Ausrufung der Unabhängigkeit. Gleichzeitig schlug er den Abgeordneten aber am Dienstagabend vor, die Abspaltung auszusetzen, um zunächst Gespräche zu führen. Er rief die spanische Zentralregierung zum Dialog auf und sprach sich erneut für eine internationale Vermittlung aus. Er sei überzeugt, dass der Konflikt mit Spanien auf dem Verhandlungswege gelöst werden könne, so Puigedmont. Er sei für einen Dialog mit dem Rest Spaniens und wolle, dass es ein neues Verständnis gebe. Zudem sei es wichtig, die Spannungen in Katalonien abzubauen Tausende Befürworter der Unabhängigkeit strömen in der Nähe des Parlaments in Barcelona zusammen, wo zeitgleich mit der Rede Puigdemonts eine Großkundgebung für die Loslösung der Region stattfinden sollte. Auf Großbildschirmen verfolgten sie das Geschehen in und um das Parlament.