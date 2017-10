Katalonien: Rangelei mit Polizei wegen Referendum

(KORRIGIERT WURDE IM DRITTEN SATZ "...der im Nordosten Spaniens gelegenen Region..." ( - zuvor hieß es "südspanisch")) Sonntagmorgen gegen 9 Uhr. Eigentlich der Zeitpunkt, an dem die Wahllokale in Katalonien öffnen sollten für die Teilnahme an dem Referendum über die Unabhängigkeit von Spanien. Doch zahlreiche Polizeibeamte verhindern den Zugang der Menschen und es kommt zu Rangeleien wie zum Beispiel hier in Girona. In vielen Städten der im Nordosten Spaniens gelegenen Region hatten sich bereits in den frühen Morgenstunden vor den Wahllokalen lange Schlangen von Menschen gebildet, die ihre Stimme abegeben wollten. Und obwohl die Polizei versucht, die Abstimmung zu unterbinden, rechnen die Befürworter des Referendums mit der Beteiligung Zehntausender. Die Zentralregierung in Madrid hatte zuvor Tausende Sicherheitsbeamte in die Region geschickt. Hunderte Unterstützer des Referendums hatten hingegen zum Teil mit ihren Familien die Nacht über in besetzten Schulen ausgeharrt, um sie für die Wähler am nächsten Morgen offen zu halten. Man konnte sogar einen Traktor entdecken, der eingesetzt wurde, um den Eingang zu einem Wahllokal offen zu halten. Die Volksabstimmung wurde vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärt. Die Richter berufen sich auf die gesetzlich verankerte Unteilbarkeit des spanischen Staates.