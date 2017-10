Katalonien-Krise geht in eine neue Runde

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont kam am Donnerstagvormittag in der Limousine vor dem Regionalparlament in Barcelona vorgefahren. Das Ultimatum der spanischen Zentralregierung, wonach er bis 10.00 Uhr klar sagen sollte, ob die Region für unabhängig erklärt wurde, ließ er verstreichen. In einem Brief an den spanischen Ministerpräsident Mariano Rajoy schrieb Puigdemont, das Parlament könne die Unabhängigkeit von Spanien erklären, wenn die Gespräche zwischen Katalonien und Spanien scheitern sollten und die Unterdrückung der Region fortgesetzt werde. Der Brief wurde nur zehn Minuten vor Ablauf des Ultimatums veröffentlicht. Die Reaktion der spanischen Regierung ließ nicht lange auf sich warten. In einem Statement in Madrid verurteilte ein Sprecher die Haltung Kataloniens. Die katalanische Regierung suche "systematisch nach einem Zusammenprall" mit Madrid. Man wolle jetzt alles dafür tun, so schnell wie möglich wieder die Gesetzesmäßigkeiten herzustellen. Das Büro von Ministerpräsident Rajoy bestätigte, dass die Regierung am Samstag den Artikel 155 der Verfassung aktivieren wird. Dieser sieht die Entmachtung der Regionalregierung und die Unterstellung unter die Zentralverwaltung vor.