In Potsdam ist das sogenannte informelle Treffen der OSZE zu Ende gegangen. 40 Außenminister waren angereist, vor allem um über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu sprechen. Viele Beobachter hofften auf Bewegung im Friedensprozess. Allein, es war umsonst. Etwas zerknirscht trat der Bundesaußenminister vor die Presse. O-TON FRANK-WALTER STEINMEIER, BUNDESAUßENMINISTER: "Ich bin so unzufrieden, wie viele andere mit der Umsetzung des Minsker Abkommens. Aber solange alle Konfliktparteien sich nach wie vor auf das Minsker Abkommen berufen als Verhandlungsgrundlage, solange können wir nicht Abstand nehmen, von diesem Minsker Abkommen, sondern müssen mit all unseren Möglichkeiten - und manchmal sind es nur Millimeter - voran zu kommen." Keine Fortschritte, sagte auch der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin. In der OSZE werde zwar viel diskutiert, aber mehr eben auch nicht. Deshalb verlangte Klimkin eine Reform der Institution: O-TON PAWLO KLIMKIN, UKRAINISCHER AUßENMINISTER: "Wir brauchen, dass man eine Art der Sanktionen im Rahmen der OSZE schafft, oder die Möglichkeit hat, traditionelle Gerichtsbarkeit zu nützen. Sonst werden Länder wie Russland den Prinzipien weiterhin nicht folgen." Das nächste Treffen des OSZE-Ministerrats soll Anfang Dezember in Hamburg stattfinden.