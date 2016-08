Am 25 Jahrestag der Unabhängigkeit sind in der moldawischen Hauptstadt Chisinau hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Aber nicht zum Feiern, sondern um ihrem Ärger über die Regierung Luft zu machen. Die Polizei reagierte mit Tränengas. O-TON DINU PLANGAU, DEMONSTRANT: "Wir feiern diesen Tag auf diese Weise, denn wir fühlen uns ganz und gar nicht frei. Die Menschen sind arm, viele verlassen das Land. Das Leben wird immer schwerer und die, die vor kurzem eine Milliarde Dollar gestohlen haben organisieren Militärparaden und vergeuden so noch mal Millionen an Steuergeldern, von unserem Geld, mitten in der Krise. Wir sind wütend und wollen protestieren, weil wir uns nicht frei fühlen." O-TON ARINA SPATARU, DEMONSTRANTIN: "Denen, die sich hier hinter tausenden Polizisten verstecken wollen wir sagen, dass wir nicht unterstützen, was sie tun. Dass wir keine Angst haben und dass wir alles tun werden, um bald wirklich unabhängig zu sein und das Land zur Normalität zurück zu führen." Seit anderthalb Jahren sorgt ein Bankenskandal für wütende Proteste in der ehemaligen -Sowjetrepublik. Umgerechnet über eine Milliarde Euro verschwanden von drei Geschäftsbanken auf ausländische Offshore-Konten. Seitdem hat es das ärmste Land Europas noch schwerer an internationale Kredite zu kommen. Die Situation der Bevölkerung ist extrem angespannt. Viele Menschen sehen keine andere Möglichkeit mehr als auszuwandern.