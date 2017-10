Kenia: Zusammenstöße zwischen Oppositions-Anhängern und Polizei

In Kisumu im Westen Kenias kam es am Mittwoch zu heftigen Unruhen zwischen Anhängern der Opposition und Sicherheitskräften. Die Demonstranten forderten Reformen des Wahlrechts. Der westkenianische Ort gilt als Hochburg des Oppositionsführers Odinga. Bei den Protesten kam es zu gewalttätigen Zwischenfällen, wie eine Person vor Ort berichtete: "Ich habe versucht, mich hinter einer Pension zu verstecken, wo sich die meisten Demonstranten in Deckung gebracht hatten. Aber sie fanden mich dort und fingen an, mich zu schlagen, während andere mich traten und sagten, dass wir Demonstranten verstecken würden. Und ich sagte, dass ich niemanden verstecken würde, da ich auf dem Weg zur Arbeit sei." Es herrschen unruhige Zeiten in dem ostafrikanischen Land. Denn nach der annullierten Präsidentenwahl sollen Neuwahlen in Kenia durchgeführt werden. Das Oberste Gericht hatte den Wahlsieg Kenyattas gegen den Oppositionsführer Odinga von Anfang August für ungültig erklärt und eine neue Abstimmung binnen 60 Tagen angeordnet. Das Votum sei von verfassungswidrigen Regelverstößen der Wahlkommission geprägt gewesen, hieß es zur Begründung.