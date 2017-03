Kenia verbietet Plastiktüten

Um die Umweltverschmutzung zu bekämpfen will die kenianische Regierung Plastiktüten verbieten. Wie in vielen afrikanischen Ländern gibt es in Kenia ein Müllproblem. Die Plastiktüten verschmutzen den Boden und die Meere. Abwasserkanäle werden verstopft, Tiere verenden, weil sie die Tüten fressen. Außerdem sammelt sich in den Tüten Wasser, so entstehen ideale Brutplätze für Mücken, die Malaria übertragen. Geoffrey Wahungu von der Umweltbehörde. O-TON GEOFFREY WAKUNGU; UMWELTBEHÖRDE KENIA: "Wir haben schon einmal versucht Schritt für Schritt von den Plastiktüten wegzukommen und wir haben gehofft, dass die Botschaft bei den Herstellern ankommt. Aber es sieht nicht so aus, als ob das funktioniert hat. Und wegen der Herausforderung bei der Umsetzung, haben wir uns jetzt für ein vollständiges Verbot entschieden." Die Hersteller wehren sich gegen das Verbot und plädieren dafür die Entscheidung den Verbrauchern zu überlassen. In Kenia soll das Verbot im September in Kraft treten. In Ruanda und Eritrea sind Plastiktüten bereits verboten, auch Uganda will die Nutzung zurückdrängen.