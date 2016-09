Am Dienstagmorgen um halb acht landete Angelique Kerber mit einer Maschine aus New York auf dem Münchener Flughafen. Als frischgebackene US-Open Siegerin und als neue Nummer eins im Damen-Tennis. Als erste Deutsche nach Steffi Graf wird die 28-Jährige von der Spielerinnenorganisation WTA auf Platz eins der Weltrangliste geführt. Kerber löst die Amerikanerin Serena Williams ab, die ganze 186 Wochen die Weltrangliste anführte. Schon nach ihrem Triumph bei den US-Open musste Kerber einen wahren Interview-Marathon über sich ergehen lassen. Alle wollten ihr gratulieren, die Interviewanfragen sind zahlreich. Für Kerber selbst ist das alles noch ein wenig wie ein Traum. "Also ich muss sagen, es ist immer noch Gänsehaut und immer noch so, dass ich noch ein paar Tage brauche, um das alles zu realisieren, weil was in den letzten Tagen, Stunden und Wochen speziell auch auf dieser Reise passiert ist, das ist einfach der Wahnsinn. Und solche Momente, so viele Emotionen auf einmal, dass ist, was man einfach so gar nicht richtig in Worten beschreiben kann." Jetzt sei sie froh wieder in Deutschland zu sein, sagte Kerber. Sie freue sich darauf, auszuschlafen, Freunde zu treffen und den Tennis-Schläger auch einmal in die Ecke zu stellen. Die Silbermedaille in Rio und der Gewinn der US Open. Dieses Jahr war für Angelique Kerber außergewöhnlich. Auch, weil sie sich sportlich weiter entwickelt hat: "Dieses Jahr ist glaube ich alles zusammengekommen. Die ganzen Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Ganz speziell auch den Druck, wie ich damit umgegangen bin letztes Jahr und wie ich damit jetzt auch dieses Jahr umgehe. Und meine Fitness, ich bin noch fitter geworden als noch vor ein paar Jahren und Monaten. Was mir auch viel Selbstvertrauen auf dem Platz gibt. Dass ich weiß, ich kann drei, vier Stunden auf dem Platz laufen und das tut mir nicht weh. Und die mentale Seite auf jeden Fall. Also ich bin viel positiver geworden und komme damit klar auch, wenn es mal nicht so gut läuft" Im Moment läuft es allerdings mehr als gut, für Angelique Kerber. Und das ist gut für das Selbstbewusstsein: "Ich muss jetzt niemanden mehr was beweisen, ich bin jetzt ganz oben und jetzt auch noch mit der Nummer Eins, dass das zusammen gekommen ist. Dass ich mit dem Grand Slam-Titel auch noch die Nummer Eins krönen kann, dass ist für mich, was jetzt einfach alles zusammen kommt. Auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Jetzt ist er da. Und deshalb nehme ich das auch ganz anders wahr, was jetzt alles so drumherum passiert." Sie hoffe nun, dass ihre Erfolge dazu beitragen, dass in Deutschland wieder mehr Menschen zum Tennis-Schläger greifen, sagte Kerber. Sie selbst wolle nun versuchen, möglichst lange die Nummer 1 zu bleiben. Und - so viel verriet sie auch - einen Heiratsantrag hat sie noch nicht bekommen.