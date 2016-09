Sie hat den Gipfel der Tenniswelt erklommen: Angelique Kerber ist seit diesem Montag offiziell die Nummer Eins der Weltrangliste der Damen. Und sie hat diese Position gleich einmal untermauert, indem sie am Wochenende hier in New York die US-Open für sich entschied. Nach ihrer Ansicht besteht das Erfolgsrezept der gebürtigen Bremerin aus harter Arbeit, Geduld und Liebe zum Tennisspiel. Die 28-jährige Deutsche, die hier noch an Nummer zwei gesetzt war, gilt damit als älteste Spielerin, die erstmals auf den Spitzenrang klettern konnte. Ende vorigen Jahres lag Angelique Kerber noch auf Rang 10 der Weltbestenliste. Doch dann begann ihr Erfolgsjahr 2016, mit dem Sieg bei den Australien Open, mit dem Finale von Wimbledon und mit Silber bei Olympia in Rio. Und nun hat sie mit dem Sieg in New York wohl endgültig Tennis-Geschichte geschrieben - höher hinaus geht es nicht mehr. Nun dürfte sie die Gejagte sein.