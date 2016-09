Die USA und Russland haben sich auf einen Plan zur Wiederbelebung des Friedensprozesses in Syrien geeinigt. Dazu zählten unter anderem eine landesweite Waffenruhe, die mit Sonnenuntergang am Montag in Kraft treten solle, erklärte US-Außenminister John Kerry in der Nacht zum Samstag nach einer Marathonsitzung mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Genf. U.S. SECRETARY OF STATE, JOHN KERRY "Dafür ist ein Ende aller Kampfhandlungen nötig. Inklusive Angriffen aus der Luft und Versuchen Geländegewinne umzusetzen. Ebenso nötig ist ein dauerhaft unbehinderter humanitärer Zugang zu eingeschlossenen und schwer erreichbaren Gebieten - inklusive Aleppo." Sollte die Feuerpause halten, wollen die USA und Russland zudem Vorbereitungen treffen, um besonders radikale Gruppen wie die IS-Miliz anders als bislang gemeinsam zu bekämpfen. Hier Bilder syrischer Regierungstruppen am Freitag in Aleppo. Kerry sagte, die Opposition habe signalisiert, sich an den amerikanisch-russischen Plan zu halten, wenn die syrische Regierung zeige, dass sie ernsthafte Absichten habe. Lawrow räumte ein, dass zwar weiter Misstrauen bestehe. Die Regierung in Damaskus habe aber ihre Bereitschaft zugesichert, die Auflagen für die Waffenruhe zu erfüllen. Die USA unterstützen in Syrien gemäßigtere Rebellengruppen. Russland ist dagegen ein Verbündeter von Präsident Baschar al-Assad, der seit mehr als fünf Jahren versucht, einen Aufstand gegen seine Herrschaft niederzuschlagen.