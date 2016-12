In dieser Gegend in Ost-Jerusalem könnten einige von Hunderten geplanten, neuen Behausungen für Israelis entstehen. Die Stadtverwaltung Jerusalems hatte eine Abstimmung zur umstrittenen Siedlungspolitik jedoch zunächst verzögert. Dabei geht es um Baugenehmigungen für fast 500 Wohnungen im Osten der Stadt. Laut einem Mitglied der Wohnungsbaukommission hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Verschiebung des Votums verlangt, im Vorfeld einer Grundsatzrede zum Nahostkonflikt von US-Außenminister John Kerry. Dieser verteidigte dann am Mittwoch die Position seiner Regierung zu Israels Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten. Eine Zweistaatenlösung sei die einzige Möglichkeit, dauerhaft Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu schaffen. O-Ton: "Trotz unserer größten Mühe über Jahre hinweg ist die Zweistaatenlösung nun ernsthaft in Gefahr." Am Freitag hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein sofortiges Ende der israelischen Siedlungsbauten in den Palästinensergebieten gefordert. Die USA verhinderten die Resolution überraschend nicht mit ihrem Veto, sondern enthielten sich der Stimme. Donald Trump, der republikanische Nachfolger des im Januar scheidenden US-Präsidenten Barack Obama, übte am Mittwoch erneut scharfe Kritik an Obama. Israel dürfe nicht weiter mit solch totaler Verachtung und Respektlosigkeit behandelt werden, schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Obama betrachtet den anhaltenden Siedlungsbau als Hindernis für den Friedensprozess. Israel eroberte den arabischen Ost-Teil Jerusalems 1967 und gliederte ihn später seinem Staatsgebiet an. Der Bau eines Hochhauses in Ost-Jerusalem wurde nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation gerade durch Israel genehmigt.