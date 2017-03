King Kong in Flammen

Auf ein Katastrophen-Szenario waren die Besucher der Filmpremiere von "Kong: Skull Island" in Ho-Chi-Minh-Stadt vorbereitet, allerdings nur auf der Leinwand. Doch dann brach am Donnerstagabend ein reales Feuer aus, die riesige King-Kong-Figur brannte lichterloh. Einige der Zuschauer hielten die Flammen zunächst für einen Teil des Unterhaltungsprogramms. Der Vorfall ereignete sich nach einem Auftritt von Tänzern, die auf der Bühne im wahrsten Sinne mit dem Feuer gespielt hatten. Der neue Streifen rund um den Riesenaffen, in dem Schauspieler wie Tom Hiddleston und Samuel L. Jackson mitwirken, wurde zu großen Teilen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sowie in anderen Regionen des Landes gedreht.