Die einen kommen, die anderen gehen. Die Große Koalition ist in Berlin abgewählt. Alles scheint auf ein Dreierbündnis hinauszulaufen. Michael Müller, SPD-Spitzenkandidat, sieht mit den Grünen viele Schnittstellen. Die Grünen-Spitzenkandidatin Ramona Pop auch. "Wir haben ganz klar gesagt, dass wir in Verantwortung in Berlin gehen wollen, dass wir für eine konstruktive und handlungsfähige Regierung bereit stehen und nicht für die große Streitkoalition, wie wir sie erlebt haben in den letzten Jahren es gibt jede Menge Themen in Berlin, die darauf warten gelöst zu werden, Integration, Bildung, Infrastrukturpolitik, da liegt viel Arbeit vor der nächsten Regierung." Eine rechnerische Mehrheit gebe es zusammen mit der Linken. Spitzenkandidat Klaus Lederer. "Da ist am Ende natürlich auch die Frage, gibt es grundsätzlichere Veränderungen? Gibt es einen anderen Politikstil? Gibt es ein vertrauenvolles Miteinander, auch auf Augenhöhe? Wir haben jetzt fünf Jahre erlebt, wie sich zwei Koalitionäre gegenseitig haben beim Scheitern zugeguckt. Mit einer gewissen Häme. Alle haben sich immer gegenseitig vorgeführt und waren froh, wenn der andere ´mal einen Fehler gemacht hat über den man sich dann erheben konnte. Ich glaube, das haben die Leute einfach satt. Und es ist den Problemen der Stadt nicht angemessen. Wir haben ´ne Menge hier zu lösen, das geht nur gemeinsam. Da könnte in der Tat auch ´mal die SPD von Thüringen lernen." Wieder im Landtag vertreten ist die FDP, Spitzenkandidat Sebastian Czaja. "Na ja, ich glaube auch, dass das eine Quittung war für die Koalition, die in den letzten Jahren hier Berlin regiert hat. Wir selbst als Liberale hatten den Eindruck, dass in den letzten Jahren auch nicht viel passiert ist in dieser Stadt. Deshalb geht es jetzt darum, wieder den Fortschritt zu beschleunigen. Innovationen wieder in die Politik zurückzubringen. Und dafür sind wir angetreten. Und das wollen wir tun." Die Wahlbeteiligung lag mit rund 67 Prozent deutlich höher als vor fünf Jahren mit rund 60 Prozent.